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Первая российская онковакцина от глиобластомы выйдет в 2026 году

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Mathurin Napoly/Unsplash

Первые вакцины против агрессивной опухоли мозга могут появиться в России уже в этом году, сообщила в интервью РИА «Новости» глава ФМБА Вероника Скворцова.

«В 2026-м, я надеюсь, мы получим разрешение на применение онковакцины против глиобластомы. И первая вакцина будет тоже пептидная, она будет называться „Глиопепт“. А в конце года мы получим разрешение и на мРНК-вакцину от глиобластомы — „Глиорна“», — отметила она.

Глиобластома головного мозга — злокачественное образование, отличающееся агрессивным развитием. Она возникает из-за бесконтрольного деления клеток, окружающих нейроны, — глий.

Недавно стало известно, что первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре 2026 года. Это препарат «Аллергарда».

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