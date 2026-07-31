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Наряд Умы Турман из «Криминального чтива» выставили на аукцион

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Miramax Films

Белая приталенная рубашка и брюки клеш, в которых Ума Турман появилась в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино, выставили на аукцион Propstore, сообщает Vogue. Торги пройдут 26 августа в Автомобильном музее Петерсона в Лос-Анджелесе. Лот оценивают в 15–30 тыс. долларов.

Костюм передал член съемочной группы, хранивший его с 1994 года. Эксперты подтвердили подлинность по доработкам: внутри видна резинка, которой не было в магазинной версии и которую сложно повторить.

В Propstore отмечают: «Это воплощение стиля 90-х: простота, причудливость, легкость. И именно это воплощает персонаж. Она была женой, но при этом „своим парнем“».

© Propstore

За роль Миа Уоллес Турман номинировали на «Оскар» как лучшую актрису второго плана. Ее каре, минималистичная одежда и сигарета в руке стали культовым образом эпохи. В интервью The Times Турман призналась, что не ожидала такого масштаба. «Я знала, что это нечто особенное, это было видно по сценарию, по уникальности, но это был относительно небольшой фильм», — сказала Турман. На момент премьеры в Каннах, где лента получила «Золотую пальмовую ветвь», Турман уже играла 10 лет. Ей было 24.

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