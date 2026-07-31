Наряд Умы Турман из «Криминального чтива» выставили на аукцион

За роль Миа Уоллес Турман номинировали на «Оскар» как лучшую актрису второго плана. Ее каре, минималистичная одежда и сигарета в руке стали культовым образом эпохи. В интервью The Times Турман призналась, что не ожидала такого масштаба. «Я знала, что это нечто особенное, это было видно по сценарию, по уникальности, но это был относительно небольшой фильм», — сказала Турман. На момент премьеры в Каннах, где лента получила «Золотую пальмовую ветвь», Турман уже играла 10 лет. Ей было 24.