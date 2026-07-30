В Segreto запустят цикл кинопоказов итальянской классики с меню по мотивам фильмов

В начале августа в московском Segreto стартует цикл воскресных кинопоказов «La Dolce Vita», организованный совместно с брендом Oskelly. До начала сентября в ресторане будут показывать фильмы, ставшие классикой итальянского кино и важной частью культурного наследия страны. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба Segreto.