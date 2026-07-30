В Segreto запустят цикл кинопоказов итальянской классики с меню по мотивам фильмов

В начале августа в московском Segreto стартует цикл воскресных кинопоказов «La Dolce Vita», организованный совместно с брендом Oskelly. До начала сентября в ресторане будут показывать фильмы, ставшие классикой итальянского кино и важной частью культурного наследия страны. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба Segreto.
В программу вошли шесть картин: «Сладкая жизнь» Федерико Феллини, «Вчера, сегодня, завтра» Витторио Де Сики, «Великая красота» Паоло Соррентино, «Химера» Аличе Рорвахер, «Мы так любили друг друга» Этторе Сколы и «Ускользающая красота» Бернардо Бертолуччи.
Для проекта шеф-повар Иван Кузнецов подготовил специальное меню, вдохновленное итальянской кухней и кинематографом. Гостям предложат антипасти, римские крокеты suppli, а также попкорн с необычными вкусами — от качо-э-пепе и карбонары до белого трюфеля и копченой паприки. В стоимость билета (2500 рублей) входят сеанс, попкорн и безалкогольный коктейль.
Кроме того, на протяжении всей недели в Segreto и ресторане Unica будет действовать специальное меню с римской пиццей Milano Vintage by Oskelly и двумя авторскими безалкогольными коктейлями, которые подают с порцией трюфельного попкорна.
Первый показ — «Сладкая жизнь» Федерико Феллини — состоится 2 августа в 18:00.