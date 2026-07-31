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На ВДНХ построят новый центр госуслуг — с крышей из трех пирамид

Афиша Daily
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Фото: @mos_sobyanin

На ВДНХ откроется новый центр «Мои документы» для жителей Останкинского района, сообщил мэр Сергей Собянин. Реконструкция уже идет, завершить работы планируют в 2027 году.

МФЦ разместится в бывшем павильоне №46 «Экономика и организация АПК» — памятнике советского модернизма 1966–1967 годов. Крышу с пирамидами сохранят, но кровлю и фасады полностью обновят. Заменят инженерные системы и адаптируют здание для маломобильных посетителей. Внутри будут просторные зоны ожидания, детский уголок, зоны дополнительных сервисов и самостоятельного оформления электронных услуг.

На территории ВДНХ недавно высадили несколько финиковых пальм. Впервые они появились здесь в 1939 году, но с первыми морозами погибли — к началу следующего сезона привезли новые. Со временем традиция угасла, а теперь ее решили возродить.

Недавно «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что «Госуслуги» могут стать полноценной соцсетью — с лентой публикаций и сообществами. Обсуждаются и семейные сервисы: доверенные чаты для родственников, общий календарь событий и возможность оформлять услуги за близких.

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