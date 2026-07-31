«2ГИС» добавил мероприятия на карту города

В «2ГИС» появилась афиша событий: концертов, спектаклей, выставок, экскурсий и кино. Мероприятия теперь можно искать прямо на карте: рядом с домом, по пути или в конкретном районе. Фильтры помогают выбрать событие по дате, типу и стоимости.
Мероприятия берутся с Afisha.ru, билеты можно купить там же. В будущем появятся другие источники, а компании смогут добавлять события сами. Для перехода к афише необходимо прокрутить главный экран приложения. В карточке события находится расписание, описание, место, цена и маршрут.
Пока функция работает в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. На карту нанесли уже более 300 тыс. событий.
Недавно в «2ГИС» также появилась «Лента друзей» — раздел с отзывами, оценками и фото от авторов, на которых подписан пользователь. В ленте видны места, где недавно были друзья. Настройки приватности позволяют выбрать, кто увидит активность: все, никто, только друзья или подписчики.