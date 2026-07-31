«2ГИС» добавил мероприятия на карту города

В «2ГИС» появилась афиша событий: концертов, спектаклей, выставок, экскурсий и кино. Мероприятия теперь можно искать прямо на карте: рядом с домом, по пути или в конкретном районе. Фильтры помогают выбрать событие по дате, типу и стоимости.