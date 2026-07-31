Paramount+ дал зеленый свет сериалу-продолжению фильма «Бестолковые». Алисия Сильверстоун вновь сыграет Шер Хоровиц, сообщает Variety. Производство начнется в 2027 году.
О проекте стало известно весной 2025 года — тогда сериал разрабатывали для Peacock. В апреле 2026 года стриминг от него отказался. Тогда сообщалось, что Paramount сохранила интерес к проекту — а теперь студия уже заказала шесть эпизодов.
Действие развернется в наши дни. «Любимая икона Беверли-Хиллз Шер Хоровиц многого добилась: она успешна в бизнесе и освоила материнство. Но когда ее дочь идет в старшую школу, Шер понимает, что воспитывать подростка — значит снова чувствовать себя „бестолковой“», — говорится в синопсисе.
Оригинальный фильм, вышедший в 1995 году, снимала Paramount. В студии отметили: «„Бестолковые“ возвращаются домой. 31 год назад Шер Хоровиц в исполнении Алисии Сильверстоун покорила зрителей своим стилем, остроумием и оптимизмом, сделав фильм хитом и поп-культурной классикой. Мы особенно гордимся тем, что снимаем сериал в Лос-Анджелесе — в том же городе, что и оригинал».
Сам фильм был вольной адаптацией «Эммы» Джейн Остин. В нем популярная старшеклассница из Беверли-Хиллз решает свести двух учителей и преобразить новую ученицу, параллельно разбираясь в собственных чувствах.