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Ученые создали умное кольцо, которое анализирует состояние здоровья по поту

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Warner Bros. Pictures

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали прототип умного кольца, способного анализировать состав пота, чтобы отслеживать сразу несколько биомаркеров здоровья. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Устройство получило название Charm. В отличие от большинства современных смарт-колец, которые измеряют пульс, температуру тела и качество сна с помощью оптических датчиков, новинка анализирует химический состав пота.

Для этого кольцо использует специальный гидрогель, который естественным образом собирает небольшое количество пота. Затем встроенные электрохимические сенсоры измеряют уровень четырех из шести биомаркеров одновременно, включая глюкозу, кетоны, молочную и мочевую кислоты, витамин C и алкоголь.

По словам ученых, такая технология может помочь лучше отслеживать реакцию организма на питание и физическую активность. В перспективе непрерывный мониторинг уровня глюкозы и кетонов может быть полезен людям с диабетом для более точного подбора дозировки инсулина.

В исследовании участвовали добровольцы с диабетом первого типа и без него. Их показатели уровня глюкозы и кетонов, полученные с помощью кольца, оказались сопоставимы с данными традиционных медицинских приборов.

При этом разработчики подчеркивают, что устройство пока находится на стадии прототипа. Ему предстоит пройти дополнительные клинические испытания, а инженерам — увеличить время автономной работы, которое сейчас составляет около 12 часов, и доработать систему зарядки.

Авторы считают, что в будущем подобные химические сенсоры могут дополнить привычные функции умных колец и вывести носимые устройства для мониторинга здоровья на новый уровень.

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