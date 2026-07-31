Ученые выяснили, почему знакомые запахи возвращают воспоминания из детства

Нейробиологи из Франции выяснили, почему знакомые запахи способны мгновенно переносить человека в детство. Исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, показывает, что такие воспоминания связаны с особыми клетками в обонятельной системе мозга, которые формируются с первых дней жизни.
Этот эффект известен как феномен мадленки Пруста — по мотивам романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». В книге вкус и запах печенья вызывают у героя поток давно забытых воспоминаний.
Исследователи опросили более 600 человек и обнаружили, что большинство из них хотя бы раз испытывали подобный эффект. Запахи возвращали им яркие и, как правило, приятные воспоминания о детстве.
Чтобы понять, как работает этот механизм, ученые провели эксперимент на мышах. Молодых животных знакомили с приятными природными ароматами, а затем проверяли их реакцию во взрослом возрасте. Оказалось, что воспоминания о запахах сохранялись только у тех мышей, у которых были активны так называемые гранулярные клетки обонятельной луковицы. Если работу этих клеток искусственно блокировали, животные переставали узнавать знакомые ароматы.
Авторы исследования считают, что именно эти клетки помогают связывать запахи с центрами удовольствия и вознаграждения в мозге. Возможно, поэтому запах свежей выпечки, духов или хвои способен спустя десятилетия вызвать настолько яркие эмоции.
При этом некоторые ученые призывают не переоценивать уникальность обоняния. По словам биофизика Луки Турина из Букингемского университета, сильные воспоминания могут вызывать все органы чувств, однако запахи работают особенно точно — словно пароль, который должен полностью совпасть с тем, что сохранила память.