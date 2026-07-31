Ученые выяснили, почему знакомые запахи возвращают воспоминания из детства

Чтобы понять, как работает этот механизм, ученые провели эксперимент на мышах. Молодых животных знакомили с приятными природными ароматами, а затем проверяли их реакцию во взрослом возрасте. Оказалось, что воспоминания о запахах сохранялись только у тех мышей, у которых были активны так называемые гранулярные клетки обонятельной луковицы. Если работу этих клеток искусственно блокировали, животные переставали узнавать знакомые ароматы.