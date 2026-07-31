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Байопик «Майкл» подстегнул рост продаж музыки Майкла Джексона

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Steve Granitz / Contributor

Выход байопика «Майкл» заметно подстегнул интерес к музыке Майкла Джексона. Как следует из квартального отчета Sony, которым поделилось издание Deadline, продажи музыкального подразделения компании выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 3,5 млрд долларов.

В Sony Music сообщили, что альбомы «Thriller» и «Bad» вошли в десятку самых продаваемых релизов квартала. Рост продаж, по заверению топ-менеджеров компании, совпал с выходом фильма «Майкл».

При этом у киноподразделения Sony был более спокойный квартал. Выручка Sony Pictures Entertainment снизилась на 13% — до 1,98 млрд долларов. В североамериканском прокате студия выпустила лишь комедию «Кормилец» с Нейтом Баргаце.

Несмотря на снижение выручки, операционная прибыль Sony Pictures выросла на 21% и составила 156 млн долларов. В компании объяснили более слабые показатели меньшим количеством кинотеатральных и телевизионных релизов по сравнению с прошлым годом, когда студия выпускала «28 лет спустя» и «Каратэ-пацан: Легенды».

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