Байопик «Майкл» подстегнул рост продаж музыки Майкла Джексона

Выход байопика «Майкл» заметно подстегнул интерес к музыке Майкла Джексона. Как следует из квартального отчета Sony, которым поделилось издание Deadline, продажи музыкального подразделения компании выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 3,5 млрд долларов.