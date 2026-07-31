6 августа Cinematica Orchestra в Москве представит новую программу композитора Глеба Андрианова под названием «Special Performance».



«В этот вечер оркестр выходит за пределы привычного формата. Музыка встречается с современным танцем, превращаясь в единый художественный акт. Каждое движение рождается из звучания, а каждая нота получает визуальное воплощение», — говорится в анонсе.



Зрителям обещают «синтез оркестра, перфоманса, света и пространства». Начало концерта — 19:30.



Глеб Андрианов — российский пианист, композитор и основатель проекта Cinematica, объединяющего камерный оркестр и продакшн для кино- и театральных проектов. Он исследует классическую и экспериментальную музыку.