Из офиса Netflix в Лос-Анджелесе украли жесткий диск с фильмом с Николасом Кейджем

Продюсеры невыпущенного военно-исторического триллера «Крепость» подали иск против Netflix на сумму 105 млн долларов, обвинив компанию в потере жесткого диска с нерасшифрованной мастер-копией фильма. Об этом пишет The Hollywood Reporter.



15 июня продюсер Fortitude лично доставил диск в офис Netflix для внутреннего просмотра. Он сообщил Netflix, что DCP был не зашифрован, и поручил компании удалить файлы после проверки, прежде чем уведомить его, когда диск будет готов к отправке. Десять дней спустя представитель Netflix сообщил, что диск был украден, говорится в иске.



Руководство Netflix признало, что неизвестный украл из офиса несколько жестких дисков, в числе которых была копия «Крепости». В ходе расследования компания пришла к выводу, что остальные диски были пустыми.



Однако в Netflix отказываются возмещать ущерб. В корпорации считают, что авторы фильма сами нарушили правила безопасности, не зашифровав диск.



Авторы «Крепости» приостановили переговоры с дистрибьюторами. Они опасаются утечки фильма.



«Крепость» — шпионский триллер режиссера Саймона Веста. В нем рассказывается о британских разведчиках Второй мировой войны. Главные роли сыграли Николас Кейдж, Мэттью Гуд и Эд Скрейн.