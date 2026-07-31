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Из офиса Netflix в Лос-Анджелесе украли жесткий диск с фильмом с Николасом Кейджем

Афиша Daily
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Фото: Thibault Penin/Unsplash

Продюсеры невыпущенного военно-исторического триллера «Крепость» подали иск против Netflix на сумму 105 млн долларов, обвинив компанию в потере жесткого диска с нерасшифрованной мастер-копией фильма. Об этом пишет The Hollywood Reporter. 

15 июня продюсер Fortitude лично доставил диск в офис Netflix для внутреннего просмотра. Он сообщил Netflix, что DCP был не зашифрован, и поручил компании удалить файлы после проверки, прежде чем уведомить его, когда диск будет готов к отправке. Десять дней спустя представитель Netflix сообщил, что диск был украден, говорится в иске.

Руководство Netflix признало, что неизвестный украл из офиса несколько жестких дисков, в числе которых была копия «Крепости». В ходе расследования компания пришла к выводу, что остальные диски были пустыми.

Однако в Netflix отказываются возмещать ущерб. В корпорации считают, что авторы фильма сами нарушили правила безопасности, не зашифровав диск. 

Авторы «Крепости» приостановили переговоры с дистрибьюторами. Они опасаются утечки фильма.

«Крепость» — шпионский триллер режиссера Саймона Веста. В нем рассказывается о британских разведчиках Второй мировой войны. Главные роли сыграли Николас Кейдж, Мэттью Гуд и Эд Скрейн.

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