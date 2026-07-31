В РФ учредили Национальную премию имени Майи Плисецкой

Во время отбора сформируют шесть творческих команд. В течение двух месяцев они будут работать в Петербурге под руководством ведущих мастеров, создавая балетные новеллы. Их представят осенью 2026 года в Петербурге и Москве.



Торжественная церемония вручения премии запланирована на весну 2027 года. Команда-лауреат получит возможность поставить полноценный одноактный спектакль, премьера которого также пройдет в обеих столицах.