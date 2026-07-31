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В РФ учредили Национальную премию имени Майи Плисецкой

Афиша Daily
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Фото: Bettmann/Getty Images

В России учредили Национальную премии имени Майи Плисецкой, пишет «Птетербургский дневник». 

Художественным руководителем премии выступил премьер Мариинского театра Александр Сергеев. Миссия проекта — создать новые балетные произведения. Прием заявок открыт до 15 августа 2026 года. 

Во время отбора сформируют шесть творческих команд. В течение двух месяцев они будут работать в Петербурге под руководством ведущих мастеров, создавая балетные новеллы. Их представят осенью 2026 года в Петербурге и Москве. 

Торжественная церемония вручения премии запланирована на весну 2027 года. Команда-лауреат получит возможность поставить полноценный одноактный спектакль, премьера которого также пройдет в обеих столицах.

Проектом занимается продюсерский центр «Открытое искусство» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. К участию в конкурсе приглашаются молодые профессионалы с профильным образованием и опытом самостоятельной работы. В экспертный совет войдут выдающиеся деятели российского балетного искусства.

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