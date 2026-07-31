Тиган Крофт и Майло Манхайм на первых кадрах со съемок лайв-экшна диснеевской «Рапунцель»

В актерском составе также значится Диего Луна («Андор», «Изгой-один») — он сыграет нового персонажа. Матушку Готель воплотит Кэтрин Хан («Это все Агата», «ВандаВижен»). Ранее сообщалось, что Disney вел переговоры со Скарлетт Йоханссон, но актриса отказалась от участия из-за занятости в «Бэтмене-2» и перезапуске «Изгоняющего дьявола». Братьев-разбойников сыграют Патрик и Хьюго Макферсоны.