Тиган Крофт и Майло Манхайм на первых кадрах со съемок лайв-экшна диснеевской «Рапунцель»

Появились первые фото со съемок лайв-экшн-ремейка мультфильма Disney «Рапунцель: Запутанная история». На них запечатлены Тиган Крофт и Майло Манхайм в образах принцессы и разбойника Флинна Райдера.
Режиссером стал Майкл Грейси («Величайший шоумен»). Сценарий написала Дженнифер Кейтин Робинсон («Тор: Любовь и гром») по мотивам анимационной картины 2010 года.
В актерском составе также значится Диего Луна («Андор», «Изгой-один») — он сыграет нового персонажа. Матушку Готель воплотит Кэтрин Хан («Это все Агата», «ВандаВижен»). Ранее сообщалось, что Disney вел переговоры со Скарлетт Йоханссон, но актриса отказалась от участия из-за занятости в «Бэтмене-2» и перезапуске «Изгоняющего дьявола». Братьев-разбойников сыграют Патрик и Хьюго Макферсоны.
Съемки начались в конце июня и проходят в Испании. Релиз ожидается в 2028 году.
Оригинальный мультфильм 2010 года собрал в мировом прокате 592 млн долларов. После успешного релиза картины Disney создал короткометражный спин-офф «Рапунцель: Счастлива навсегда» и сериал «Рапунцель: Новая история».