На крыше бывшего приборостроительного завода в Екатеринбурге снова зажглась надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?», сообщает It’s My City. Арт-объект не включали с 2022 года.
Инсталляцию создал художник Тима Радя в 2017 году в рамках спецпроекта Уральской индустриальной биеннале современного искусства. С тех пор она стала одним из неофициальных символов города.
Собеседник «Осторожно Media», имеющий отношение к возобновлению работы инсталляции, сказал: «Городу нужен подорожник к ранам, людям плохо. Все везде закрывается, тухнет и гаснет, а тут — луч света неожиданно включился в самом сердце».
В 2024 году надпись закрыли брезентом. В начале 2026 года стало известно, что четыре здания комплекса Уральского приборостроительного завода, включая то, на котором находится инсталляция, снесут. Перед работами проведут археологические исследования — даты пока неизвестны.
В июне в Екатеринбурге открыли памятник Алексею Балабанову. На церемонии за монументом установили большой экран с кадрами из его фильмов — создавалось впечатление, что режиссер путешествует сквозь собственные картины.