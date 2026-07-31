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В Екатеринбурге снова зажглась надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @tima_radya

На крыше бывшего приборостроительного завода в Екатеринбурге снова зажглась надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?», сообщает It’s My City. Арт-объект не включали с 2022 года.

Инсталляцию создал художник Тима Радя в 2017 году в рамках спецпроекта Уральской индустриальной биеннале современного искусства. С тех пор она стала одним из неофициальных символов города.

Собеседник «Осторожно Media», имеющий отношение к возобновлению работы инсталляции, сказал: «Городу нужен подорожник к ранам, людям плохо. Все везде закрывается, тухнет и гаснет, а тут — луч света неожиданно включился в самом сердце».

В 2024 году надпись закрыли брезентом. В начале 2026 года стало известно, что четыре здания комплекса Уральского приборостроительного завода, включая то, на котором находится инсталляция, снесут. Перед работами проведут археологические исследования — даты пока неизвестны.

Видео: @itsmycity

В июне в Екатеринбурге открыли памятник Алексею Балабанову. На церемонии за монументом установили большой экран с кадрами из его фильмов — создавалось впечатление, что режиссер путешествует сквозь собственные картины.

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