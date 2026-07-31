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Устную часть в ЕГЭ по истории добавят к 2030 году

Афиша Daily
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Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Рособрнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

В дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе.

«Мы приступаем к разработке моделей устной части экзамена в ряде гуманитарных предметов. В девятом классе будет устная модель экзамена по истории, она войдет в штатный режим в девятом классе в 2028 году. Соответственно, мы будем рассматривать в первую очередь историю как предмет [ЕГЭ], в котором в одном из первых этот блок должен появиться. Ориентир — к 2030 году. Если брать еще предметы, скорее всего, в первую очередь будет литература», — сказал Музаев.

По его словам, с момента отработки модели до ее внедрения обычно проходит от четырех до пяти лет, поэтому сейчас выпускникам девятых классов переживать не стоит. Их может затронуть только апробация новых моделей проведения устного экзамена, пояснил чиновник.

Недавно стало известно, что с 2026 году с ЕГЭ удалили 917 человек без права пересдачи. Большинство — за использование средств связи и шпаргалок.

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