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Съемки фильма по Elden Ring завершились

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: FromSoftware

Съемки экранизации игры Elden Ring завершились. Об этом рассказал один из членов съемочной команды, пишет Polygon. 

«Шесть месяцев крови, пота и слез ушло на создание самого крутого проекта в истории бок о бок с лучшими из лучших. Я уже очень давно не могу ничего раскрывать, но я очень горжусь тем, что мы сделали», — написал в соцсетях создатель реквизита Шон Скофилд.

Премьера состоится 3 марта 2028 года. В фильме снялись Кит Коннор, Кейли Спэни, Бен Уишоу, Ник Офферман. Режиссером выступил Алекс Гарленд.

Оригинальная игра под руководством Хидэтаки Миядзаки вышла в феврале 2022 года и стала настоящим культурным феноменом. Elden Ring разошлась тиражом свыше 30 млн копий по всему миру.

В ней игроки исследуют огромный фэнтезийный мир, наполненный подземельями, монстрами и многослойной мифологией. Мир игры был создан в соавторстве с Джорджем Мартином, что стало дополнительным фактором ее успеха.

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