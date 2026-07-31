Съемки фильма по Elden Ring завершились

Съемки экранизации игры Elden Ring завершились. Об этом рассказал один из членов съемочной команды, пишет Polygon.



«Шесть месяцев крови, пота и слез ушло на создание самого крутого проекта в истории бок о бок с лучшими из лучших. Я уже очень давно не могу ничего раскрывать, но я очень горжусь тем, что мы сделали», — написал в соцсетях создатель реквизита Шон Скофилд.



Премьера состоится 3 марта 2028 года. В фильме снялись Кит Коннор, Кейли Спэни, Бен Уишоу, Ник Офферман. Режиссером выступил Алекс Гарленд.



Оригинальная игра под руководством Хидэтаки Миядзаки вышла в феврале 2022 года и стала настоящим культурным феноменом. Elden Ring разошлась тиражом свыше 30 млн копий по всему миру.