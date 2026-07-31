Трэвис Скотт создал эксклюзивные Nike для съемочной группы «Одиссеи»

Трэвис Скотт вместе с Nike разработал две эксклюзивные модели кроссовок по мотивам «Одиссеи» Кристофера Нолана. Они были созданы специально для актеров и съемочной группы и не поступят в открытую продажу.
Обе модели выполнены в черно-коричневой гамме. Moon Shoe — из кожи с накладками из нубука и бронзовыми люверсами. ACG Moc — пушистая коричневая модель. По слухам, она появилась как альтернатива теплой обуви из-за запрета Нолана на носку уггов на площадке.
Сегодня Скотт выпустил клип на трек «When I'm Home», который звучит в титрах «Одиссеи». Режиссером видео выступил сам рэпер. В клипе также появились Джеймс Блейк и Людвиг Йоранссон — соавторы трека.
Скотту в «Одиссее» досталась небольшая роль барда Фемиуса. Ранее Нолан говорил, что он привлек его к проекту, потому что хотел подчеркнуть, что устная поэзия в то время была аналогична рэпу.
«Одиссея», премьера которой состоялась 17 июля, стала 13-м полнометражным фильмом Нолана. Картина представляет собой экранизацию знаменитой поэмы Гомера, а одним из ключевых эпизодов сюжета стала история о троянском коне, благодаря которому греческие воины смогли проникнуть в Трою. Это первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.