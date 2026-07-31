Трэвис Скотт создал эксклюзивные Nike для съемочной группы «Одиссеи»

В Екатеринбурге снова зажглась надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
В Узбекистане оштрафовали девушку, которая криком спаслась от насильника
В РФ учредили Национальную премию имени Майи Плисецкой
6 августа Cinematica Orchestra в Москве представит новую программу композитора Глеба Андрианова
Съемки фильма по Elden Ring завершились
Байопик «Майкл» подстегнул рост продаж музыки Майкла Джексона
Из офиса Netflix в Лос-Анджелесе украли жесткий диск с фильмом с Николасом Кейджем
Устную часть в ЕГЭ по истории добавят к 2030 году
Ученые выяснили, почему знакомые запахи возвращают воспоминания из детства
Тиган Крофт и Майло Манхайм на первых кадрах со съемок лайв-экшна диснеевской «Рапунцель»
Ученые создали умное кольцо, которое анализирует состояние здоровья по поту
Карен Хачанов стал амбассадором нового премиального проекта девелопера MR
У «Бестолковых» все-таки выйдет сериал-сиквел — и Алисия Силверстоун вернется к роли Шер
Мессенджер Max договорился с МТС, «Мегафоном», «Билайном» и T2 о бесплатном трафике
Трэвис Скотт выпустил клип на трек «When I’m Home», который звучит в титрах «Одиссеи»
«2ГИС» добавил мероприятия на карту города
Наряд Умы Турман из «Криминального чтива» выставили на аукцион
Вакцину от рака кожи в России до конца года получат 20 пациентов
Дом творчества Переделкино впервые проведет резиденцию для фотографов
На ВДНХ построят новый центр госуслуг — с крышей из трех пирамид
В Segreto запустят цикл кинопоказов итальянской классики с меню по мотивам фильмов
ЛСП, Slava Marlow и «Мальбэк х Сюзанна» выступят на сцене «Звука» на Пикнике Афиши х Сбер
У Монеточки* «замерло сердце», когда она услышала свою песню в новом «Человеке-пауке»
Вышел отрывок перезапуска «Уличного бойца»: в нем Рю дерется с Бланкой в исполнении Джейсона Момоа
В Москве хотят запустить проект по мирному соседству людей и бобров
Бен Аффлек выиграл миллион долларов в шоу «Кто хочет стать миллионером?»
Зендая попросила переписать свою героиню в новом «Человеке-пауке», потому что она была «нормальной»
По «Альтушке для скуфа» снимут мультсериал

Трэвис Скотт создал эксклюзивные Nike для съемочной группы «Одиссеи»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Nike

Трэвис Скотт вместе с Nike разработал две эксклюзивные модели кроссовок по мотивам «Одиссеи» Кристофера Нолана. Они были созданы специально для актеров и съемочной группы и не поступят в открытую продажу.

Обе модели выполнены в черно-коричневой гамме. Moon Shoe — из кожи с накладками из нубука и бронзовыми люверсами. ACG Moc — пушистая коричневая модель. По слухам, она появилась как альтернатива теплой обуви из-за запрета Нолана на носку уггов на площадке.

1/5
© Nike
2/5
© Nike
3/5
© Nike
4/5
© Nike
5/5
© Nike

Сегодня Скотт выпустил клип на трек «When I'm Home», который звучит в титрах «Одиссеи». Режиссером видео выступил сам рэпер. В клипе также появились Джеймс Блейк и Людвиг Йоранссон — соавторы трека.

Скотту в «Одиссее» досталась небольшая роль барда Фемиуса. Ранее Нолан говорил, что он привлек его к проекту, потому что хотел подчеркнуть, что устная поэзия в то время была аналогична рэпу.

«Одиссея», премьера которой состоялась 17 июля, стала 13-м полнометражным фильмом Нолана. Картина представляет собой экранизацию знаменитой поэмы Гомера, а одним из ключевых эпизодов сюжета стала история о троянском коне, благодаря которому греческие воины смогли проникнуть в Трою. Это первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.

Расскажите друзьям