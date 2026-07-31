Мессенджер Max договорился с МТС, «Мегафоном», «Билайном» и T2 о бесплатном трафике

Max ― сервис, в котором, помимо обмена сообщениями, можно получать электронные госуслуги, удостоверять личность и совершать платежи. Закон о создании национального мессенджера Владимир Путин подписал 24 июня 2025 года. С 1 сентября того же года мессенджер Max вошел в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства.