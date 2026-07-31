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Мессенджер Max договорился с МТС, «Мегафоном», «Билайном» и T2 о бесплатном трафике

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»

Мессенджер Max заключил соглашение с МТС, «Мегафоном», «Билайном» и Т2. С 1 августа использование платформы — как звонки, так и сообщения — не будет расходовать мобильный трафик.

Max ― сервис, в котором, помимо обмена сообщениями, можно получать электронные госуслуги, удостоверять личность и совершать платежи. Закон о создании национального мессенджера Владимир Путин подписал 24 июня 2025 года. С 1 сентября того же года мессенджер Max вошел в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства.

Россиян также обязали перевести в национальный мессенджер все домовые и школьные чаты. С помощью Max можно подтверждать возраст при покупке сигарет, вейпов, алкоголя, энергетиков и газосодержащих бытовых товаров, а также при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.

Российские госструктуры подталкивают россиян к использованию Max одновременно с ограничением работы его конкурентов вроде Telegram и WhatsApp*. Сквозного шифрования в Max нет, что создает риски нарушения конфиденциальности информации пользователей.

Недавно Max удалили из Google Play вместе с другими приложениями VK. 13 июля Совет Евросоюза включил в санкционный список компанию VK и ее дочернюю структуру Communication Platform LLC, которая занимается разработкой Max. Европейские министры обвинили их в нарушении прав человека в России, включая ограничения свободы выражения мнений и доступа к информации.

*   WhatsApp принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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