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Московские водители чаще других ездят без аварий — больше половины более 10 лет не попадали в ДТП

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Более половины московских автомобилистов больше десяти лет не становятся виновниками ДТП. К такому выводу пришел Российский союз автостраховщиков (РСА), проанализировав коэффициент бонус-малус — показатель, от которого зависит стоимость полиса ОСАГО. Об этом сообщил «Московский комсомолец». 

По данным РСА, с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026-го максимальную скидку за безаварийную езду получили 52,8% московских водителей. Второе место занял Санкт-Петербург с показателем 51,3%, третье — Пермский край (49,9%). Самая низкая доля автомобилистов с максимальной скидкой зафиксирована в Дагестане, Ингушетии, Тыве и Чечне.

Коэффициент бонус-малус снижается, если водитель долгое время не становится виновником аварий. Максимальная скидка по ОСАГО доступна тем, кто сохраняет безаварийную историю более десяти лет.

Авторы исследования не анализировали причины таких результатов. Однако за последние годы движение в Москве заметно изменилось: на дорогах стало больше камер фиксации нарушений, а контроль за соблюдением правил усилился. Это могло повлиять на снижение числа аварий и рост количества водителей с длительной безаварийной историей.

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