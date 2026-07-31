Более половины московских автомобилистов больше десяти лет не становятся виновниками ДТП. К такому выводу пришел Российский союз автостраховщиков (РСА), проанализировав коэффициент бонус-малус — показатель, от которого зависит стоимость полиса ОСАГО. Об этом сообщил «Московский комсомолец».