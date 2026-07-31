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Лерчек получила пять лет условно по делу о незаконных валютных операциях

Афиша Daily
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Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Ее признали виновной в выводе за границу более 250 миллионов рублей. Сама Чекалина вину не признала. Об этом сообщил ТАСС.

Кроме условного срока суд назначил Чекалиной штраф в размере 765 млн рублей. Ей на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с продвижением собственного бренда в интернете.

По решению суда блогер не сможет администрировать сайты, интернет-платформы и другие цифровые ресурсы для размещения рекламы, организации продаж и получения дохода от этой деятельности. Кроме того, Чекалина обязана регулярно отмечаться в контролирующем органе и не менять места жительства без уведомления. 

В октябре 2024 года в отношении блогера завели уголовное дело о переводе в ОАЭ более 251 млн рублей с использованием подложных документов. С тех пор она была под домашним арестом. 16 марта Гагаринский районный суд Москвы приостановил рассмотрение уголовного дела Чекалиной из-за онкологического заболевания. Меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

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