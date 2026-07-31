Лерчек получила пять лет условно по делу о незаконных валютных операциях

Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогершу Валерию Чекалину (Лерчек) к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Ее признали виновной в выводе за границу более 250 миллионов рублей. Сама Чекалина вину не признала. Об этом сообщил ТАСС.