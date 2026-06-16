15 июня в Москве прошел показ новой коллекции Гоши Рубчинского под названием «Форум».
Показ был посвящен сообществам и культурным процессам, которые, по мнению дизайнера, формируют свое время. В проекте Рубчинский рассматривает моду как способ говорить о культурных изменениях и среде, в которой появляются новые образы, интонации и формы самовыражения.
В коллекции заметили отсылки к японской культуре — например, в объемных бомберах, напоминающих кимоно. В других вещах дизайнер процитировал русское авангардное искусство начала XX века, разместив на них картины художников-абстракционистов и названия произведений футуризма.
На подиуме также показали рабочие комбинезоны, тельняшки, широкие брюки в мелкую полоску и вещи с элементами деконструкции (к примеру, рубашки, надетые задом наперед). Среди аксессуаров выделялись рюкзаки цвета фуксии, а некоторые модели вышли на подиум без обуви — в высоких носках.
В числе гостей показа заметили Ксению Собчак, Егора Крида, Глюкозу, Катю Кищук с 9Mice, Юлию Волкову, Дилару Зинатуллину и начальника управления Администрации президента по общественным проектам Сергея Новикова.
Креативным директором проекта выступил сам Рубчинский. Над показом также работали архитектор Мария Качалова, художник Семен Галинов, арт-директор Олег Бордачев, стилист Ильдар Иксанов и креативный консультант Данила Поляков.