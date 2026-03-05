Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»

Недавно Канье Уэст встретился с группой «Тату» и Гошей Рубчинским в Токио. Встреча прошла по случаю открытия магазина бренда Рубчинского в cтолице Японии.



В феврале 2025 года Рубчинский прекратил сотрудничество с Уэстом над брендом Yeezy и объявил о перезапуске своего бренда. «Мы объявляем о начале новой главы — серии культурных мероприятий и презентации дебютной коллекции базовой униформы, воплощающей обновленное видение, основанное на идентичности, чувстве времени и диалоге с трансформирующимся миром», — говорилось в посте дизайнера.