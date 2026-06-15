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Умер создатель «Поливокса» Владимир Кузьмин

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @elta_music_official

В возрасте 72 лет ушел из жизни Владимир Кузьмин — изобретатель самого известного советского синтезатора «Поливокс». Об этом сообщила в инстаграме* компания Elta Music, которые выпускала современные версии «Поливокса».

Причина смерти не уточняется. В компании отметили, что Кузьмин умер 12 июня. «Покойся с миром, дорогой друг. Наше сотрудничество было прекрасным. Соболезнуем семье», — говорится в сообщении.

Кузьмин родился во Владивостоке в октябре 1953 года, но большую часть жизни провел в Свердловске/Екатеринбурге. Там, на предприятии «Вектор» он и разработал «Поливокс». За дизайн синтезатора отвечала его жена Олимпиада Кузьмина, которая вдохновлялась советскими военными радиостанциями.

«Поливокс» выпускался на Качканарском радиозаводе с 1982 по 1990 год. Как отмечает профильное издание Synth Anatomy, «Поливокс» был не похож ни на один другой синтезатор, его отличал характерный «кричащий» звук и милитаристский дизайн.

«Поливокса» были редкие для тех времен возможности: он позволял менять характер звучания фильтров и повторять по кругу фазы атаки и затухания звука. Благодаря необычному звуку и внешнему виду, а также сравнительной редкости синтезатор стал популярен на Западе.

«Поливокс» использовали в своем творчестве Franz Ferdinand, Rammstein, Bring Me the Horizon и «Агата Кристи». Синтезатор Кузьмина также звучит в саундтреках к играм Doom (2016) и Cyberpunk 2077.

В последние годы Кузьмин сотрудничал с другими разработчиками, чтобы сохранить наследие Polivoks. Вместе с Elta Music он разработал современные версии инструмента — Polivoks-M и Polivoks Mini, а вместе с Harvestman — блоки для модульного синтезатора на основе схем и звучания «Поливокса».

В 2017 году «Афиша Daily» взяла большое интервью у Владимира Кузьмина — о синтезаторах, плюсах СССР и проблемах интерфейса.

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