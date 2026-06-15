Маскоты ЧМ-2026 задержали наркоторговца

Во время обыска у Кабреры нашли 2524 пакетика кокаиновой пасты и пистолет. В Перу за мелкий сбыт наркотиков может грозить от трех до семи лет лишения свободы, если у подозреваемого находят от 5 до 50 грамм кокаиновой пасты.