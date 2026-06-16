Каждый третий россиянин собирается в «медленное путешествие»

Медиахолдинг Rambler&Co выяснил, как россияне относятся к «медленным путешествиям». Это формат отдыха без гонки по городам и достопримечательностям, а с длительным пребыванием в одном месте, прогулками по окрестностям и погружением в локальную жизнь.
Согласно опросу, 41% респондентов впервые услышали о таком тренде, но сочли идею любопытной. Среди тех, кто уже знаком с форматом, 25% понимают его как отдых без жесткого расписания и стремления «закрыть» все туристические точки. Еще 22% считают, что «медленное путешествие» — это возможность не менять по несколько городов за неделю, а дольше оставаться в одном месте.
При этом большинство пока не готовы пробовать такой формат. 43% участников опроса заявили, что не отправятся в «медленное путешествие» в этом году, но будут следить за чужим опытом. 16% планируют организовать такую поездку в ближайшее время, еще 14% уже собираются провести отпуск именно так. 27% признались, что им ближе привычный и более понятный стиль отдыха.
Самым привлекательным сценарием «медленного туризма» внутри страны россияне назвали отдых на природе. 26% выбрали дачу или дом за городом. 15% готовы исследовать собственный город: гулять пешком, ходить в парки и на выставки. По 14% набрали варианты «остаться дома и отоспаться» и «уйти с палаткой в лес или горы, чтобы отключиться от людей и гаджетов».
В путешествиях россияне чаще всего ищут возможность переключиться. 35% респондентов сказали, что им ближе пешие маршруты, отсутствие суеты и рабочих чатов. Для 28% поездка — это способ снизить стресс и не гнаться за контентом для соцсетей. 19% хотят узнавать повседневную жизнь местных жителей, а 18% — пробовать локальную кухню и погрузиться в атмосферу места.
Самым популярным направлением для «медленного путешествия» стала зарубежная страна с теплым климатом и морем, но вдали от массовых курортов. Такой вариант выбрали 44% опрошенных. 33% предпочли бы российский регион с природой и небольшими городами — например, Алтай, Камчатку, Карелию, север или юг России. Еще 12% хотели бы просто пожить в маленьком российском городе, а 11% выбрали бы страну или регион, где никто не говорит на их языке.
Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 4 по 11 июня 2026 года. В нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.
«Афиша Daily» рассказывала, как провести лето в Москве, куда поехать на главные фестивали сезона в России, а также выпускала гид по Тбилиси — с ресторанами, барами, прогулками и маршрутами для тех, кто хочет лучше узнать город.