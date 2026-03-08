ИИ-фотографии со свадьбы Зендаи и Тома Холланда собрали 10 млн лайков

В интервью 2024 года Холланд назвал отношения с Зендаей лучшим событием в своей жизни. «У нас сложились очень прочные отношения: нам не скучно друг с другом, такое редко у кого встречается. Мы можем положиться на людей вокруг нас. Конечно, приходится тщательнее относиться к выходам из дома, четко знать, что в ресторане будет отдельный зал, где нас не побеспокоят. Но в остальном нам легко друг с другом», — поделился актер.