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АСТ выпустит новый роман Харальда Хорфа «Atomic Heart. Миссия: ХРАЗ»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: АСТ

В редакции «Жанры» издательства АСТ готовится к выходу новый роман Харальда Хорфа «Atomic Heart. Миссия: ХРАЗ» — научно-фантастический триллер о событиях в одной из самых популярных компьютерных игр 2023 года. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе издательства.

Действие в книге происходит в альтернативном Советском Союзе 13 июня 1955 года. «После смерти профессора Сеченова ХРАЗ получает доступ к  массиву, объединяющему большую часть людей Земли в единую Сеть. Все пользователи устройства „Мысль“, равно как и  вездесущие советские роботы, попадают под власть всемогущего диктатора. И диктатор этот не  намерен медлить: управляемые им роботы подвергают население планеты насильственной полимеризации, а любое сопротивление, любая угроза уничтожаются на  месте. Каждый час по  всему миру сотни тысяч людей гибнут, а  миллионы становятся бездушными марионетками. Время людей прошло, начинается новая ступень эволюции. Но пока живы немногочисленные герои-одиночки, способные сопротивляться роботам ХРАЗа, гибель человечества еще можно предотвратить», — гласит синопсис.

Новинка поступит в продажу в августе 2026 года. На книгу уже можно оформить предзаказ.

«Atomic Heart. Миссия: ХРАЗ» — второй роман по миру одноименной компьютерной игры. Продажи первой книги — «Atomic Heart. Предыстория Предприятия 3826» — превышают 100 000 экземпляров.

В будущем фанатов ждет выход Atomic Heart II — продолжения первой части игры, а также MMO RPG-шутера The CUBE, действие которого происходит в той же вселенной. Помимо этого, в производство запущена экранизация игры для «Кинопоиска».

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