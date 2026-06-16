Вышел первый трейлер «Шрека-5»
В Когалыме открылся первый ресторан Антона Пинского в Ханты-Мансийском автономном округе
Том Холланд подтвердил, что женился на Зендае
Сет Роген сказал, что у него «нет планов» снова работать с Джеймсом Франко
Из-за ночного забега в Москве перекроют несколько улиц и набережных в центре
В Москве пройдет второй благотворительный забег «Беги за другом» в поддержку животных из приютов
Гоша Рубчинский показал в Москве новую коллекцию — с отсылками к Японии, авангарду и рабочей одежде
Питер Серафинович получил роль полтергейста Пивза в сериале «Гарри Поттер» от HBO
Шон Пенн снимет фильм о штурме Капитолия в 2021 году
Исследование: продажи книг о Майкле Джексоне выросли на 246% после выхода фильма о певце
«Чебурашка» не закончится на третьей части
В Екатеринбурге установили памятник Алексею Балабанову
Американка попала в грязевую лужу и провела в ней несколько дней
Каждый третий россиянин собирается в «медленное путешествие»
По роману «Ведьмина служба доставки» снимут игровой сериал
Минкульт требует взыскать с «Союзмультфильма» 60 млн рублей
Симулятор полетов Google Earth теперь доступен в браузере
Аня Тейлор-Джой сыграет в «Охоте на Голлума»
В «2ГИС» появилась «Лента друзей» с отзывами и рекомендациями близких
Стритбол, йога и VR-теннис: Пикник Афиши х Сбер раскрыл спортивную программу
Братья Даффер снимут новый фильм и напишут к нему сценарий
«Афиша» и «Ситидрайв» разыгрывают билеты на Пикник и «наборы первой фестивальной помощи»
Умер создатель «Поливокса» Владимир Кузьмин
Спектакль на пасеке, тайный дневник Толстого и фортепианный концерт: программа фестиваля «Толстой»
Маскоты ЧМ-2026 задержали наркоторговца
Бювар с автографом Николая II выставят на аукцион
Twinby организует быстрые антисвидания на Пикнике Афиши х Сбер
В Турции умерла звезда сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем

ЦБ хочет запретить банкноты «банка приколов»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: magazin-prikolov.ru

Депутаты Госдумы и Центральный банк обсуждают меры борьбы с изготовлением билетов «банка приколов». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, это нужно для защиты населения от мошенников. «Центральный банк наиболее заинтересован в том, чтобы эти нормы реализовать», — сказал Аксаков.

В январе ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил установить запрет на изготовление и распространение предметов, у которых есть сходство с российскими банкнотами и монетами. Ведомство предложило ввести административную ответственность за это правонарушение.

Купюры «банка приколов» часто удается выдать за настоящие деньги. Ранее в Петербурге 84-летняя женщина отдала их мошенникам. Перед этим она сообщила в полицию о звонке неизвестных, которые стали убеждать ее передать деньги курьеру. Полицейские подготовили для нее муляж с банкнотами. В другом случае москвич внес в банкомат 1 млн рублей банкнотам «банка приколов», перевел себе деньги и обналичил их.

Расскажите друзьям