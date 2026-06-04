Зендая не любит пиво, поэтому Том Холланд сделал для нее свое

В разговоре с Forbes Холланд рассказал, что идею шанди ему предложила мать, а Зендая вдохновила на ее воплощение. Актер отметил, что дома ему не разрешают пить грейпфрутовый шанди, потому что это любимый вкус Зендаи. А вариант с бузиной напоминает ему о бабушке, которая любила этот вкус.