Twinby организует быстрые антисвидания на Пикнике Афиши х Сбер

Маскоты ЧМ-2026 задержали наркоторговца
Бювар с автографом Николая II выставят на аукцион
В Турции умерла звезда сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем
Филипп Янковский, Анна Михалкова и Денис Косиков сыграют в новой адаптации «Курьера»
В Круговом депо на Комсомольской площади откроется культурное пространство «Тон-центр»
Детективы Джоан Роулинг будут маркировать в России
Вкус лета в городе: 4 гастроколлаборации Пикника Афиши х Сбер
В Великобритании запретят пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
Сына принцессы Норвегии приговорили к четырем годам тюрьмы за изнасилования и побои
Пикник Афиши х Сбер раскрыл имя специального гостя
На фестивале «Дни Voices» состоится российская премьера «Электрического поцелуя» Пьера Сальвадори
Россияне стали реже покупать черешню
Плащ Милли Олкок в «Супергерл» сшили из той же ткани, что и плащ Кристофера Рива в «Супермене»
Исторические пилоны у Центрального московского ипподрома отреставрируют
Галерея «Триумф» открыла выставку «Триумф. Избранное» к 20-летнему юбилею
Джейсон Деруло включил на концерте в Москве тот самый ИИ-кавер на «Седую ночь»
В Японии выпустили съедобную «кошачью шерсть»
Рейнн Уилсон сказал, что «Офис» было бы трудно снимать в современных реалиях
Умерла актриса Энн Шедин, сыгравшая маму в ситкоме «Альф»
Александр Сокуров написал открытое письмо Никите Михалкову о «бедственном положении» киноиндустрии
Власти Лондона потребовали от гитариста The Rolling Stones перекрасить дверь в черный цвет
Оливер Три погиб в результате крушения вертолета
Звезда «Игры престолов» вошел в актерский состав сиквела «Острых козырьков»
В США выпустили коллаборацию Hello Kitty и бренда консервированного мяса Spam
Боди-хоррор «Ешь, молись, худей» выйдет в России 13 августа
Тайра Бэнкс обвинила Netflix в клевете из-за документального сериала про «Топ-модель по-американски»
Каждый пятый россиянин не готов отказаться от пластиковой посуды
«Я не киллер» с Гленом Пауэллом превратят в сериал

Twinby организует быстрые антисвидания на Пикнике Афиши х Сбер

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Priscilla Du Preez/Unsplash

Дейтинг-сервис Twinby организует быстрые антисвидания. Мероприятие состоится на фестивале Пикник Афиши х Сбер 20 июня в Москве. 

В анти-дейтинг-сессиях в зоне Twinby гостям предложат подискутировать на самые раздражающие темы. Например, о голосовых сообщениях или оплате счета в кафе на первом свидании. При самопрезентации участники смогут сразу рассказать о своих недостатках и слабостях и узнать, какие минусы есть у их потенциального партнера.   

По задумке команды сервиса, формат поможет пользователям быстрее понять, насколько они подходят друг другу. Кроме того, такая активность поможет выпустить пар и попробовать общение без масок. 

Еще в пространстве Twinby на Пикнике Афиши x Сбер установят колесо фортуны и игровой аппарат с призами от партнеров, а также фотозону и пространство для отдыха. Гости смогут оставить свою фотографию на доске знакомств и найти партнера из участников фестиваля.

Пикник Афиши х Сбер. Москва
Концерт / 20 июня
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям