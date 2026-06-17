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Майк Майерс намекнул на продолжение «Остина Пауэрса»

Афиша Daily
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Кадр из фильма «Остин Пауэрс». Фото: New Line Cinema

Комик и актер Майк Майерс намекнул на выход четвертой части «Остина Пауэрса». 

В эфире онлайн-шоу Тревора Ноа один из фанатов спросил Майерса, будет ли у комедийной франшизы продолжение. Артист ответил «да», но не привел никаких подробностей. 

Видео: @trevornoah

Майерс давно говорил, что хочет продолжение истории Остина Пауэрса, которое было бы «в значительной степени» посвящено доктору Зло. В прошлых фильмах актер воплотил на экране не только харизматичного шпиона, но и запоминающегося антагониста.   

Ранее о желании снять нового «Остина Пауэрса» говорил режиссер франшизы Джей Роуч. Постановщик считает Майерса гением, и он готов воплотить любые идеи комика. 

«Я всегда готов к чему угодно, что он захочет сделать. Он гений, благодаря ему я начал [карьеру], и учиться комедии было здорово», — подчеркнул Роуч в интервью Deadline в 2020 году.   

Недавно Майк Майерс вернулся к образу доктора Зло в рекламном ролике телекоммуникационной компании Verizon. С ним снялись «коллеги-сообщники» Роб Лоу, Сет Грин и Минди Стерлинг.   

Фильмы про Остина Пауэрса собрали более полумиллиарда долларов по всему миру, став культовыми. Последний фильм франшизы с подзаголовком «Голдмембер» вышел в 2002 году. 

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