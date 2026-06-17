Прокуратура просит назначить для Лерчек повторную судебную экспертизу

Прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы заявление о назначении Валерии Чекалиной (Лерчек) повторной судебно-медицинской экспертизы. Ведомство также просит проверить отца младшего ребенка блогерши Луиса Сквиччиарини, пишет ТАСС.
«Очередную волну общественного возмущения вызвал тот факт, что подсудимая в день прохождения очередного сеанса химиотерапии поделилась с подписчиками информацией о том, что после обеда того же дня уже тренируется в спортзале фитнес-клуба, поднимает тяжести. Хотя до этого она публиковала информацию о том, что незадолго до этого перенесла операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков», — говорится в соответствующих документах, к которым прикреплены скриншоты сообщений в СМИ.
Еще там указана просьба о применении «мер прокурорского реагирования в отношении сожителя подсудимой». Отмечается, что «общественность возмущена» поведением Лерчек в соцсетях, а «такие упражнения после операции на позвоночнике не только противопоказаны, но и невозможны физически».
«Несмотря на тяжелый диагноз, предполагающий практически прикованность, [она] освещает ее в различных интернет-сообществах, подробно показывает все стороны своей жизни, публикует видеоролики и фотографии, текстовые материалы при помощи аккаунта своего сожителя Луиса Сквиччиарини (отца четвертого ее ребенка)», — говорится в документе.
8 марта стало известно, что у Лерчек диагностировали рак желудка. По словам бойфренда Валерии Луиса Сквиччиарини, у нее рак с метастазами в легких.
Онкологическое заболевание обнаружили вскоре после того, как Лерчек родила четвертого ребенка — сына от Сквиччиарини. Ребенок здоров. По словам его отца, медиков обеспокоило состояние плаценты женщины.
Сквиччиарини поделился, что позвонки Чекалиной начали разрушаться и девушке провели операцию на позвоночнике. 14 марта Валерия начала химиотерапию, 16 марта — лучевую. По словам адвокатов, Лерчек потеряла зрение на правом глазу из‑за поражения костей черепа.
Рак желудка входит в топ самых распространенных онкологических патологий в России. «Афиша Daily» рассказывала, как живут пациенты с таким диагнозом, с какими мифами сталкиваются, что служит триггером болезни и как она лечится.