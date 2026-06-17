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200 беспилотных такси начнут курсировать в Москве уже в этом году

Афиша Daily
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Фото: Sergey Tarasov/Unsplash

Беспилотные такси запустят в новых районах Москвы в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минтранса РФ.

По столице будут ездить 200 автономных машин: 100 — для заказа, еще 100 — для отработки технологии. Сейчас сервис тестируется в Москве, Иннополисе и на федеральной территории «Сириус».

Планируется, что парк беспилотных роверов-доставщиков в России к 2027 году вырастет до 20 тыс. единиц. К 2028 году количество беспилотных грузовиков РФ должно увеличиться до 992 единиц, а к 2030 году — до 4100 единиц.

В Москве уже ходит беспилотный трамвай (в 2026 году количество таких трамваев должно достичь 15), а вскоре начнется тестирование первого беспилотного метропоезда. К 2035 году 60% поездов метро в столице планируют сделать беспилотными.

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