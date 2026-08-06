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Летняя жара уйдет из Москвы на этой неделе

Афиша Daily
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Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Четверг и пятница на текущей неделе станут самыми жаркими днями августа и, возможно, лета в целом. В выходные жара начнет спадать, и затем температура уже не вернется к столь высоким значениям. Об этом в эфире Радио РБК сообщила главная специалистка портала «Метеоновости» Татьяна Поздникова.

По ее словам, в пятницу ожидаются дожди и гроза, но температура будет в районе 29—31 градуса. В субботу тоже возможны осадки, а столбик термометра поднимется до 25—26 градусов. В воскресенье дождей не ожидается, но температура понизится до 24 градусов.

«И хотя ветер сменит направление на северное, комфортность погоды от этого не ухудшится. Такой жары изнуряющей уже не будет, преобладающая температура — 24–26 градусов в Москве», — сказала синоптик.

На протяжении всей следующей недели ожидается сухая солнечная погода. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до 15 градусов.

Нынешний июль в Росси стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений — то есть с 1891 года. Так получилось из-за очень высоких температур воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах.

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