Летняя жара уйдет из Москвы на этой неделе

По ее словам, в пятницу ожидаются дожди и гроза, но температура будет в районе 29—31 градуса. В субботу тоже возможны осадки, а столбик термометра поднимется до 25—26 градусов. В воскресенье дождей не ожидается, но температура понизится до 24 градусов.