Неоконструктивистскую высотку на проспекте Сахарова реконструируют

Высотный бизнес-центр «Домников» на проспекте Сахарова ждет масштабная реконструкция. Об этом сообщает телеграм-канал «Стройки — и точка».
Здание планируют почти полностью перестроить. В ходе работ заменят инженерные коммуникации, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, изменят фасад и внутренние пространства, построят дополнительный корпус. В результате площадь объекта увеличится со 126 тыс. до 156 тыс. квадратных метров.
«Домников» построен в 2009 году и состоит из трех зданий класса А. Его архитектурная концепция основана на идеях советского конструктивизма. Центральный элемент ансамбля — 28-этажная башня со шпилем, напоминающим башню Татлина.
До конца 2024 года здание принадлежало Росбанку и компании «РВМ Капитал». Позже обе части объекта приобрел «Альфа-банк». «Коммерсант» оценивал недвижимость на момент продажи в 14,4 млрд рублей.