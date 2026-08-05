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Неоконструктивистскую высотку на проспекте Сахарова реконструируют

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: «Стройки — и точка»

Высотный бизнес-центр «Домников» на проспекте Сахарова ждет масштабная реконструкция. Об этом сообщает телеграм-канал «Стройки — и точка».

Здание планируют почти полностью перестроить. В ходе работ заменят инженерные коммуникации, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, изменят фасад и внутренние пространства, построят дополнительный корпус. В результате площадь объекта увеличится со 126 тыс. до 156 тыс. квадратных метров. 

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БЦ «Домников» до реконструкции
© Елена Петрова/«Яндекс Карты»
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Предполагаемый вид после
© «Стройки — и точка»

«Домников» построен в 2009 году и состоит из трех зданий класса А. Его архитектурная концепция основана на идеях советского конструктивизма. Центральный элемент ансамбля — 28-этажная башня со шпилем, напоминающим башню Татлина.

До конца 2024 года здание принадлежало Росбанку и компании «РВМ Капитал». Позже обе части объекта приобрел «Альфа-банк». «Коммерсант» оценивал недвижимость на момент продажи в 14,4 млрд рублей.

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