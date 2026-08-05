«Перекресток» и Eggselent выяснили, что почти 40% россиян не завтракают

Главные причины — нехватка времени или нежелание готовить (62,5%), а также отсутствие чувства голода (около 33%). При этом в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах завтрак пропускают чаще. Несмотря на это, 77,8% респондентов признались, что пропуск утреннего приема пищи негативно сказывается на их самочувствии и продуктивности в течение дня.