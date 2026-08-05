«Перекресток» и Eggselent выяснили, что почти 40% россиян не завтракают

Торговая сеть «Перекресток» совместно с кафе Eggsellent провела исследование культуры завтраков в России. Оказалось, что 39,4% опрошенных иногда вынуждены отказываться от утреннего приема пищи.
Главные причины — нехватка времени или нежелание готовить (62,5%), а также отсутствие чувства голода (около 33%). При этом в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах завтрак пропускают чаще. Несмотря на это, 77,8% респондентов признались, что пропуск утреннего приема пищи негативно сказывается на их самочувствии и продуктивности в течение дня.
Уже каждый пятый россиянин (20,1%) завтракает вне дома. Более четверти из них (26,3%) покупают готовые завтраки в супермаркетах или заказывают доставку, а 16,9% предпочитают кафе и рестораны.
Исследование приурочено к запуску совместной линейки готовых завтраков под кобрендом «Перекресток Select х Eggsellent». «Мы видим устойчивый интерес покупателей к этой категории и продолжаем развивать ассортимент, чтобы предложить разнообразные варианты для любого сценария — от быстрого завтрака перед работой до неспешного бранча в выходной день», — рассказала Ольга Кормина, директор по развитию продаж готовой еды торговой сети «Перекресток».