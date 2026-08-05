Число автомобильных краж в Москве сократилось в 47 раз с 2010 года

«Сегодня Москва является лидером с точки зрения транспортной безопасности. Более того, за счет новых технологий, системы распознавания лиц, видеокамер, (систем) наблюдения на дорогах, в значительной степени Москва стала более безопасным городом. Например, кражи автомобилей, которые процветали еще в 2010 году, ежегодно в Москве угонялось 10 тыс. машин, сегодня — это такой экзотический вид преступления, который составляет совершенно мизерную долю», — цитирует слова градоначальника ТАСС.