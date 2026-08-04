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Джордж Мартин рассказал о проблемах с ментальным здоровьем

Афиша Daily
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Фото: Gage Skidmore/Flickr

Писатель Джордж Мартин, создатель «Песни льда и пламени», признался в своем блоге, что столкнулся с серьезными ментальными проблемами. 77-летний автор заявил, что последний год был для него «стрессовым» и «непомерным».

По словам Мартина, последние месяцы стали настоящим испытанием. Писатель пережил потерю друзей и предстал лицом к лицу с «кошмарами». Старость, как отметил он, «не сахар».

Мартин добавил, что были в прошедшем годе и удивительным моменты. В частности, автора порадовал успех сериала «Рыцарь Семи Королевств» по мотивам его произведений. Шоу номинировали на девять наград «Эмми».

Несмотря на трудности, Мартин продолжает работу над романом «Ветра зимы» — шестой и предпоследней части саги «Песнь льда и пламени». Ранее писатель говорил, что процесс написания книги идет с трудом. Он часто переписывает главы и мучается от творческого блока. 
 

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