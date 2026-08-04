Блогера Гусейна Гасанова заочно приговорили к четырем годам колонии

В ноябре 2023 года Лига безопасного интернета (ЛБИ) уже просила полицию проверить Гасанова, а также других блогеров. В том же году стало известно, что в налоговой службе создали специальный отдел для проверки россиян, зарабатывающих с помощью соцсетей более 50 миллионов рублей в год.