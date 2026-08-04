Блогера Гусейна Гасанова заочно приговорили к четырем годам колонии

Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил Гусейна Гасанова к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн рублей. Блогера признали виновным в отмывании денег, пишет ТАСС.
«Назначенное наказание считается заочным. Его срок исчисляется с момента задержания осужденного или его экстрадиции», — сказали в суде.
Кроме того, суд изъял в доход государства нежилое помещение в Пресненском районе стоимостью 46 млн рублей. Прокуратура требовала для блогера шесть лет колонии.
Гусейн Гасанов — российский видеоблогер и бизнесмен, автор онлайн-курса «Мышление миллионера» и многочисленных розыгрышей в соцсетях. По данным СК РФ, в 2019–2021 годах блогер не выплатил налоги на сумму свыше 170 млн рублей.