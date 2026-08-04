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Блогера Гусейна Гасанова заочно приговорили к четырем годам колонии

Афиша Daily
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Фото: guseinnews/Telegram

Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил Гусейна Гасанова к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн рублей. Блогера признали виновным в отмывании денег, пишет ТАСС.

«Назначенное наказание считается заочным. Его срок исчисляется с момента задержания осужденного или его экстрадиции», — сказали в суде.

Кроме того, суд изъял в доход государства нежилое помещение в Пресненском районе стоимостью 46 млн рублей. Прокуратура требовала для блогера шесть лет колонии.

Гусейн Гасанов — российский видеоблогер и бизнесмен, автор онлайн-курса «Мышление миллионера» и многочисленных розыгрышей в соцсетях. По данным СК РФ, в 2019–2021 годах блогер не выплатил налоги на сумму свыше 170 млн рублей. 

В ноябре 2023 года Лига безопасного интернета (ЛБИ) уже просила полицию проверить Гасанова, а также других блогеров. В том же году стало известно, что в налоговой службе создали специальный отдел для проверки россиян, зарабатывающих с помощью соцсетей более 50 миллионов рублей в год.

Глава ЛБИ Екатерина Мизулина отметила, что за два года ее команда четыре раза обжаловала отказ МВД в возбуждении уголовного дела против Гасанова. Сейчас блогер находится за границей.

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