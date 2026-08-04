В Петербурге пройдет официальное препати Пикника Афиши x Сбер

Вечеринка закрытая, чтобы на нее попасть, нужно пройти регистрацию по этой ссылке. Сам Пикник Афиши x Сбер состоится 8 августа на Елагином острове. На пяти сценах выступят Feduk, ЛСП, электронные артисты и молодые исполнители. Билеты на фестиваль можно купить тут.