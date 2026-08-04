В Петербурге пройдет официальное препати Пикника Афиши x Сбер

Пикник Афиши x Сбер проведет официальное препати в Санкт-Петербурге. Закрытая вечеринка состоится 6 августа в гастропекарне «Текстура» на территории апарт-отеля Well на Измайловском бульваре. Она даст финальный старт обратному отсчету до основного фестиваля, который пройдет 8 августа на Елагином острове.
В программе вечера — сеты от артистов музыкального лейбла «Добро»: Антон Мо и Синдикрошка, диджей Круг, Инер и Оюна. А завершится препати живым концертом группы Сетлерс. Организаторы обещают атмосферу будущего фестиваля в камерном формате — с музыкой, фирменной выпечкой «Текстуры» и возможностью первыми почувствовать настроение Пикника.
Вечеринка закрытая, чтобы на нее попасть, нужно пройти регистрацию по этой ссылке. Сам Пикник Афиши x Сбер состоится 8 августа на Елагином острове. На пяти сценах выступят Feduk, ЛСП, электронные артисты и молодые исполнители. Билеты на фестиваль можно купить тут.