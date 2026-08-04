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Ариана Гранде объяснила решение взять паузу: «Это не импульсивный поступок»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Jesse Grant/2026GG/Penske Media via Getty Images

Ариана Гранде прокомментировала свое решение взять паузу после завершения концертного тура «Eternal Sunshine». Во время выступления в Чикаго певица подчеркнула, что этот шаг был запланирован задолго до недавних обсуждений ее внешности и здоровья. Об этом сообщило издание Deadline.

По словам Гранде, решение не стало эмоциональной реакцией на критику или слухи. Она отметила, что давно пришла к нему осознанно и считает важным напомнить поклонникам: человеку иногда просто нужен отдых. «Границы нужно устанавливать», — сказала певица со сцены.

Исполнительница также призналась, что ей было важно успокоить фанатов, которые переживали, будто негативное внимание разрушает ее отношение к работе. По словам Гранде, все наоборот: тур стал для нее «самым исцеляющим, прекрасным и важным творческим опытом».

Ранее команда артистки сообщила, что после завершения «Eternal Sunshine Tour» она временно откажется от публичных мероприятий и появления в медиа. Это заявление появилось вскоре после того, как Гранде отказалась от участия в возрождении мюзикла «Sunday in the Park with George» в лондонском Вест-Энде. Тогда представители певицы объяснили решение продолжающимся общественным вниманием к ее внешности и состоянию здоровья.

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