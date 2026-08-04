Ариана Гранде объяснила решение взять паузу: «Это не импульсивный поступок»

Ранее команда артистки сообщила, что после завершения «Eternal Sunshine Tour» она временно откажется от публичных мероприятий и появления в медиа. Это заявление появилось вскоре после того, как Гранде отказалась от участия в возрождении мюзикла «Sunday in the Park with George» в лондонском Вест-Энде. Тогда представители певицы объяснили решение продолжающимся общественным вниманием к ее внешности и состоянию здоровья.