Фил Коллинз признался, что едва не умер из-за алкоголизма: «Люди приходили попрощаться»

Это не первый раз, когда Коллинз говорит о своей зависимости. Еще в 2015 году он рассказывал, что начал много пить после развода с третьей женой Орианной Цевей. Тогда музыкант признавался, что алкоголь «едва не убил» его, однако на тот момент ему удалось несколько лет прожить без спиртного.