Фил Коллинз признался, что едва не умер из-за алкоголизма: «Люди приходили попрощаться»

Фил Коллинз рассказал, что несколько лет назад оказался на грани смерти из-за тяжелой алкогольной зависимости. В интервью The Sunday Times 75-летний артист признался, что в 2023 году провел семь месяцев в больнице после того, как у него начали отказывать почки и другие органы.
По словам Коллинза, проблемы начались после того, как он перестал принимать препарат, вызывающий непереносимость алкоголя. Музыкант со временем начал выпивать уже за завтраком, а последствия многолетнего злоупотребления алкоголем привели к серьезному поражению поджелудочной железы и почек.
«Пришлось принимать решения из серии: „Оставляем ли мы Фила на аппаратах жизнеобеспечения?“ Почки отказывали, органы переставали работать. Люди приходили попрощаться. Но я этого даже не помню», — рассказал музыкант. Артист признался, что ему удалось выжить лишь благодаря врачам. После выписки он полностью отказался от алкоголя.
Это не первый раз, когда Коллинз говорит о своей зависимости. Еще в 2015 году он рассказывал, что начал много пить после развода с третьей женой Орианной Цевей. Тогда музыкант признавался, что алкоголь «едва не убил» его, однако на тот момент ему удалось несколько лет прожить без спиртного.
В последние годы Коллинз также столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Из-за заболеваний позвоночника и последствий операций он больше не может играть на ударных. Во время прощального тура Genesis в 2021 году музыкант выступал только как вокалист. Кроме того, в 2016 году у него диагностировали диабет.