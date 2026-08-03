Universal стала первой студией в этом году, собравшей более 4 млрд долларов в прокате

Universal стала первой студией, преодолевшей отметку в 4 млрд долларов в мировом прокате с начала 2026 года, сообщает Deadline. Это пятый случай в истории компании и первый с 2023 года.
Из общей суммы 1,53 млрд долларов приходятся на США, 2,48 млрд — на международный прокат. Рубеж в миллиард покорили два релиза Universal — «Супер Марио: Галактическое кино» и «Майкл». Последний вышел и в российский прокат и собрал в нем более 2 млрд рублей — тем самым стал самым кассовым зарубежным фильмом в России с 2022 года.
Сборы «Одиссеи» Кристофера Нолана стремительно приближаются к миллиарду — за три уик-энда фильм собрал 911 млн. Во вторые выходные касса фильма снизилась всего на 30% — как отмечают аналитики, это один из лучших показателей для блокбастера с рейтингом R за последние годы.
Сеансы в формате IMAX 70 мм, который Нолан считает идеальным для своих фильмов, распроданы на многие недели вперед: в некоторых кинотеатрах билеты уже раскуплены до сентября. Эксперты прогнозируют, что фильм войдет в число самых кассовых релизов года и станет одним из главных претендентов на премии предстоящего наградного сезона.