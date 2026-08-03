Universal стала первой студией в этом году, собравшей более 4 млрд долларов в прокате

Из общей суммы 1,53 млрд долларов приходятся на США, 2,48 млрд — на международный прокат. Рубеж в миллиард покорили два релиза Universal — «Супер Марио: Галактическое кино» и «Майкл». Последний вышел и в российский прокат и собрал в нем более 2 млрд рублей — тем самым стал самым кассовым зарубежным фильмом в России с 2022 года.