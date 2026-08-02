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В LinkedIn появилась кнопка «Похоже на ИИ-слоп»

Афиша Daily
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Фото: Greg Bulla/Unsplash

В LinkedIn добавили новую функцию, которая поможет бороться с «ИИ-слопом» — искусственно сгенерированном контентом, пишет TechCrunch.

Теперь пользователи могут нажимать кнопку «похоже на ИИ-слоп», когда им кажется, что чей-то пост был написан с помощью искусственного интеллекта. 
Жалобы помогут алгоритмам находить такой контент и реже показывать его в рекомендациях. 

Авторам также начнут присылать уведомления, если их публикации кажутся людям слишком искусственными. Кроме того, на LinkedIn уберут функцию, которая помогала переписывать посты с помощью ИИ. Вместо нее появится инструмент для подбора слова, «не меняющий голос» автора.

LinkedIn — это международная социальная сеть, созданная для поиска работы и нетворкинга. Она появилась в 2003 году. У ресурса более 1,3 миллиарда зарегистрированных пользователей по всему миру.

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