В LinkedIn появилась кнопка «Похоже на ИИ-слоп»

В LinkedIn добавили новую функцию, которая поможет бороться с «ИИ-слопом» — искусственно сгенерированном контентом, пишет TechCrunch.
Теперь пользователи могут нажимать кнопку «похоже на ИИ-слоп», когда им кажется, что чей-то пост был написан с помощью искусственного интеллекта.
Жалобы помогут алгоритмам находить такой контент и реже показывать его в рекомендациях.
Авторам также начнут присылать уведомления, если их публикации кажутся людям слишком искусственными. Кроме того, на LinkedIn уберут функцию, которая помогала переписывать посты с помощью ИИ. Вместо нее появится инструмент для подбора слова, «не меняющий голос» автора.
LinkedIn — это международная социальная сеть, созданная для поиска работы и нетворкинга. Она появилась в 2003 году. У ресурса более 1,3 миллиарда зарегистрированных пользователей по всему миру.