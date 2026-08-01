Исследование: люди чаще доверяют психологам с привлекательной внешностью

Ученые из Колумбии и Перу выяснили, что люди чаще выбирают психотерапевтов с привлекательной внешностью, даже если их профессиональные качества не выше, чем у других специалистов. Результаты исследования опубликовало издание PsyPost.
Исследователи попросили 108 добровольцев выбрать психотерапевта из макета онлайн-каталога. В профилях были указаны имя, возраст, пол, рейтинг от пациентов и фотография — привлекательная, непривлекательная или вовсе отсутствующая. При этом снимки заранее отобрали так, чтобы лица выглядели одинаково дружелюбными и вызывали схожее ощущение надежности.
Оказалось, что участники чаще выбирали специалистов с привлекательной внешностью. При этом профили с непривлекательными фотографиями пользовались такой же популярностью, как и анкеты без изображения вовсе. Авторы работы считают, что речь идет не об избегании непривлекательных людей, а именно о предпочтении более привлекательных лиц.
На результаты не повлиял пол психотерапевта и участника. Исследователи также отмечают, что эффект нельзя объяснить тем, что красивых людей автоматически считают более компетентными или заслуживающими доверия: эти факторы в эксперименте были отдельно учтены.
Впрочем, авторы исследования призывают не делать далеко идущих выводов. Участники выбирали психотерапевтов в гипотетической ситуации, а не перед реальным началом терапии. Кроме того, в исследовании участвовали в основном студенты из Колумбии и Перу, поэтому результаты могут отличаться в других странах и среди людей, которые действительно ищут психологическую помощь.