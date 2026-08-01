Исследование: люди чаще доверяют психологам с привлекательной внешностью

Оказалось, что участники чаще выбирали специалистов с привлекательной внешностью. При этом профили с непривлекательными фотографиями пользовались такой же популярностью, как и анкеты без изображения вовсе. Авторы работы считают, что речь идет не об избегании непривлекательных людей, а именно о предпочтении более привлекательных лиц.