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Исследование: люди чаще доверяют психологам с привлекательной внешностью

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Netflix

Ученые из Колумбии и Перу выяснили, что люди чаще выбирают психотерапевтов с привлекательной внешностью, даже если их профессиональные качества не выше, чем у других специалистов. Результаты исследования опубликовало издание PsyPost.

Исследователи попросили 108 добровольцев выбрать психотерапевта из макета онлайн-каталога. В профилях были указаны имя, возраст, пол, рейтинг от пациентов и фотография — привлекательная, непривлекательная или вовсе отсутствующая. При этом снимки заранее отобрали так, чтобы лица выглядели одинаково дружелюбными и вызывали схожее ощущение надежности.

Оказалось, что участники чаще выбирали специалистов с привлекательной внешностью. При этом профили с непривлекательными фотографиями пользовались такой же популярностью, как и анкеты без изображения вовсе. Авторы работы считают, что речь идет не об избегании непривлекательных людей, а именно о предпочтении более привлекательных лиц.

На результаты не повлиял пол психотерапевта и участника. Исследователи также отмечают, что эффект нельзя объяснить тем, что красивых людей автоматически считают более компетентными или заслуживающими доверия: эти факторы в эксперименте были отдельно учтены.

Впрочем, авторы исследования призывают не делать далеко идущих выводов. Участники выбирали психотерапевтов в гипотетической ситуации, а не перед реальным началом терапии. Кроме того, в исследовании участвовали в основном студенты из Колумбии и Перу, поэтому результаты могут отличаться в других странах и среди людей, которые действительно ищут психологическую помощь.

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