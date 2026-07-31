Драма «Девочки учатся бриться» про 90-е выйдет в российский прокат 24 сентября

Действие картины развернется в конце 1990-х в небольшом приморском городе. В центре сюжета — две подруги, Миша и Тая, которые мечтают вырваться из провинции и начать новую жизнь. Пока одна влюбляется в молодого учителя и пытается бороться за право выбирать собственный путь, другая узнает, что родители собираются выдать ее замуж за иностранца. Испытания, предательства и первые взрослые решения становятся проверкой их дружбы.