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Драма «Девочки учатся бриться» про 90-е выйдет в российский прокат 24 сентября

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-служба кинокомпании Vereteno

Этой осенью в российский прокат выйдет драма «Девочки учатся бриться» — полнометражный дебют режиссера-документалиста Ольги Панкратовой. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба кинокомпании Vereteno. 

Действие картины развернется в конце 1990-х в небольшом приморском городе. В центре сюжета — две подруги, Миша и Тая, которые мечтают вырваться из провинции и начать новую жизнь. Пока одна влюбляется в молодого учителя и пытается бороться за право выбирать собственный путь, другая узнает, что родители собираются выдать ее замуж за иностранца. Испытания, предательства и первые взрослые решения становятся проверкой их дружбы.

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© Пресс-служба кинокомпании Vereteno
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Авторы описывают фильм как историю взросления, свободы и поиска себя. По словам режиссера Ольги Панкратовой, картина обращена не только к тем, кто застал 1990-е, но и к молодым зрителям, которым близки темы выбора, самоопределения и отношений с родителями.

Для Панкратовой «Девочки учатся бриться» стала первой игровой полнометражной работой. Ранее она снимала документальные проекты «Да, шеф!», «Хой с тобой», «Филонов» и другие.

Особую роль в фильме играет музыка. Саундтрек сочетает современные треки с хитами 1990-х, а специально для картины певица Ella записала заглавную композицию. За постановку танцев отвечал хореограф Александр Тронов, работавший над телевизионными и театральными проектами.

Постер фильма «Девочки учатся бриться»
© Пресс-служба кинокомпании Vereteno

Главные роли в фильме исполнили Мария Раскина, Екатерина Кузьмина, Ирина Пегова, Ольга Сутулова, Любовь Толкалина, Анастасия Красовская и Константин Белошапка. 

Премьера фильма состоится 16 сентября в московском киноцентре «Октябрь». В широкий прокат «Девочки учатся бриться» выйдет 24 сентября.

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