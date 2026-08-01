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Met Gala 2027 посвятят Джону Гальяно — модельеру, работавшему с Dior, Maison Margiela и Zara

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Derek Hudson/Getty Images

Метрополитен-музей объявил тему Met Gala 2027. Весенняя выставка Института костюма получит название «Джон Гальяно: Горизонты» (John Galliano: Horizons) и охватит четыре десятилетия карьеры британского кутюрье.

На экспозиции представят одежду, аксессуары, эскизы, лекала и архивные материалы, прослеживающие творческую эволюцию Гальяно. Маршрут выставки проведет зрителя от его дипломной коллекции 1984 года через периоды работы в Givenchy, Christian Dior и Maison Margiela. Куратором выступил Эндрю Болтон — глава Центра костюма Анны Винтур, который уже исследовал феномен Гальяно в своих научных и выставочных проектах.

Выставка также прямо обратится к кейсу увольнения Гальяно из Dior в 2011 году — после того как он был осужден парижским судом за публичные оскорбления по признаку расы, религии, национальности и происхождения. По словам директора музея Макса Холляйна, проект предложит «масштабное исследование творческой практики Гальяно, но при этом уделит пристальное внимание историческим, культурным и этическим обстоятельствам, в которых осмысляется его работа».

Джон Гальяно станет всего лишь третьим ныне живущим дизайнером, удостоившимся персональной выставки в Метрополитен-музее. Ранее такой чести удостаивались Ив Сен-Лоран в 1983 году и Рей Кавакубо из Comme des Garçons в 2017 году.

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