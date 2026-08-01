Выставка также прямо обратится к кейсу увольнения Гальяно из Dior в 2011 году — после того как он был осужден парижским судом за публичные оскорбления по признаку расы, религии, национальности и происхождения. По словам директора музея Макса Холляйна, проект предложит «масштабное исследование творческой практики Гальяно, но при этом уделит пристальное внимание историческим, культурным и этическим обстоятельствам, в которых осмысляется его работа».