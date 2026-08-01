«Аэрофлот» добавил лакто-вегетарианское питание в экономклассе на дальних рейсах

«Аэрофлот» запустил пилотный проект с новым вариантом бортового питания для пассажиров экономкласса. С 1 августа на рейсах продолжительностью более семи часов, вылетающих из Москвы, можно будет выбрать лакто-вегетарианское горячее блюдо. Об этом Афише Daily сообщила пресс-служба ПАО «Аэрофлот».
Новый рацион станет третьим вариантом горячего наряду с мясными и рыбными блюдами. В авиакомпании объяснили, что решение приняли после анализа отзывов пассажиров и данных о росте числа людей, придерживающихся лакто-вегетарианского питания.
В меню войдут четыре блюда, которые будут чередоваться: пенне с томатным соусом и сыром, полба с шампиньонами и томатным соусом, жареный картофель с грибами и укропом, а также паста фарфалле со сливочным соусом, грибами и травами.
В «Аэрофлоте» рассчитывают, что новый вариант питания заинтересует пассажиров, которые не едят мясо, птицу и рыбу, но включают в рацион молочные продукты.