«Аэрофлот» добавил лакто-вегетарианское питание в экономклассе на дальних рейсах

«Аэрофлот» запустил пилотный проект с новым вариантом бортового питания для пассажиров экономкласса. С 1 августа на рейсах продолжительностью более семи часов, вылетающих из Москвы, можно будет выбрать лакто-вегетарианское горячее блюдо. Об этом Афише Daily сообщила пресс-служба ПАО «Аэрофлот».