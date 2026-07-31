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Рианна чуть не стала фотографом своего фаната, ситуацию исправил A$AP Rocky

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Aeon/GC Images

Рианна попала в забавную ситуацию во время общения с поклонником из-за языкового барьера. Певица неправильно поняла просьбу фаната сделать с ней селфи и вместо совместного снимка начала снимать его на камеру телефона.

Поклонник протянул артистке смартфон, рассчитывая на фото, но Рианна включила видеокамеру и несколько секунд снимала его, не понимая, чего от нее ждут. Осознав ошибку, певица рассмеялась.

Видео: @clemnlz

Исправить ситуацию помог A$AP Rocky. Рэпер взял телефон и сделал совместный снимок фаната с Рианной. Не обошлось и без шуток: когда поклонник сказал певице, что она прекрасна, музыкант с улыбкой перебил его: «Полегче с комплиментами, друг». Реплика рассмешила и Рианну, и окружающих.

В июле певица неожиданно появилась на концерте Jay-Z на стадионе Yankee Stadium в Нью-Йорке, где исполнила песни «Bitch Better Have My Money» и «Run This Town». Это стало одним из ее редких выступлений после шоу в перерыве Супербоула в 2023 году.

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Рианна