Рианна чуть не стала фотографом своего фаната, ситуацию исправил A$AP Rocky

Рианна попала в забавную ситуацию во время общения с поклонником из-за языкового барьера. Певица неправильно поняла просьбу фаната сделать с ней селфи и вместо совместного снимка начала снимать его на камеру телефона.
Поклонник протянул артистке смартфон, рассчитывая на фото, но Рианна включила видеокамеру и несколько секунд снимала его, не понимая, чего от нее ждут. Осознав ошибку, певица рассмеялась.
Исправить ситуацию помог A$AP Rocky. Рэпер взял телефон и сделал совместный снимок фаната с Рианной. Не обошлось и без шуток: когда поклонник сказал певице, что она прекрасна, музыкант с улыбкой перебил его: «Полегче с комплиментами, друг». Реплика рассмешила и Рианну, и окружающих.
В июле певица неожиданно появилась на концерте Jay-Z на стадионе Yankee Stadium в Нью-Йорке, где исполнила песни «Bitch Better Have My Money» и «Run This Town». Это стало одним из ее редких выступлений после шоу в перерыве Супербоула в 2023 году.