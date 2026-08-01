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Самокаты в Москве арендовали более 40 млн раз с начала сезона

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

С апреля 2026 года москвичи арендовали самокаты более 40 млн раз — на 9 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Дептранс.

В июле чаще всего поездки начинали в Марьино, Раменках, Басманном, Пресненском и Тверском районах. Пик аренды приходится на утренние (8.00–10.00) и вечерние (17.00–19.30) часы. В 85% случаев самокат берут не для прогулки, а чтобы быстро добраться до метро, МЦК, МЦД или остановки.

В Московской области ситуация иная — в Солнечногорске недавно приостановили работу сервиса аренды электросамокатов из-за отсутствия инфраструктуры. Ранее аналогичный запрет ввели в Лобне, Люберцах, Котельниках, районах Дзержинский, Томилино, Красково, Малаховка, Октябрьский, Островцы и Мирный.

В июне МВД предложило сократить число самокатов в Москве — в письме в ЦОДД отмечалось, что количество ДТП с их участием выросло в 2,6 раза. С начала года в таких авариях погиб один человек, 320 пострадали.

Сейчас в столице доступны 60 тыс. электросамокатов, 16 тыс. электровелосипедов, 4000 электроскутеров и 250 обычных велосипедов. Взять самокат можно только после верификации через Mos ID. В Дептрансе говорили, что после введения такой системы заблокировали 76 тыс. аккаунтов несовершеннолетних, а число аварий с участием прокатных средств индивидуальной мобильности снизилось на 57%.

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