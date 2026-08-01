Самокаты в Москве арендовали более 40 млн раз с начала сезона

В июле чаще всего поездки начинали в Марьино, Раменках, Басманном, Пресненском и Тверском районах. Пик аренды приходится на утренние (8.00–10.00) и вечерние (17.00–19.30) часы. В 85% случаев самокат берут не для прогулки, а чтобы быстро добраться до метро, МЦК, МЦД или остановки.